吉利控股攜美國Faraday Future 可能由吉利鴻海代工

浙江吉利控股集團有限公司與美國共享智慧出行生態系統公司Faraday Future簽署框架合作協議，雙方計劃在技術支援和工程服務領域展開合作，並探討由吉利與富士康的合資公司，提供代工服務的可能性。 同時作為財務投資人，吉利控股集團還參與了Faraday Future SPAC上市的少量投資。

Faraday Future是一家專注於智能電動汽車發展的美國新創科技公司，該公司成立於2014年，總部位於美國加州，該公司主要投資合作夥伴是賈躍亭領導的樂視集團，不過，市場傳出，賈躍亭目前在Faraday Future已經不掌握實權，加上仍有技術與資源，因此，吸引吉利控股投資。

鴻海（2317）是在1月中旬時宣布，旗下富士康科技集團與浙江吉利控股集團有限公司簽署戰略合作協議，雙方將成立合資公司，為全球汽車以及出行產業提供全新一站式服務，包括汽車整車、零組件、智慧控制系統、汽車生態系統和電動車全產業鏈流程等。

目前鴻海集團在電動車或自駕車代工領域，除了與吉利控股合作，還包括大陸新創汽車公司拜騰汽車，裕隆集團旗下納智捷，以及飛雅特克萊斯勒等，現在又加入了Faraday Future，使得鴻海集團在電動車製造領域，再下一城，持續擴大下游的出海口。