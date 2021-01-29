兩岸蘋鏈破天荒合作 和碩結盟立訊 搶組裝單

兩岸蘋果供應鏈破天荒大合作。和碩昨（28）日董事會決議，旗下機殼廠鎧勝重要孫公司日鎧辦理現金增資，引進紅色供應鏈指標廠立訊資金。根據立訊公告，斥資人民幣60億元（約新台幣260億元）參與日鎧增資，持股比例將過半，並將取得董事席次，雙方結盟攜手力抗蘋果最大組裝廠鴻海。

和碩目前是立訊股東，持股比重低於1%，此次立訊大手筆參與日鎧現增，雙方關係將更緊密。據悉，此次投資案是由蘋果授意，要在美中關係緊張形成的「G2」環境下，串連兩岸供應鏈能量，達到最佳生產配置。

立訊先前曾買下光寶相機模組事業與緯創昆山廠等台資行業，但這次參與日鎧現增，是「投資」而非「買斷」，也是立訊投資台資關係企業最大手筆，意味與和碩集團與立訊在大陸成為金屬配件製造密切夥伴，立訊也進一步達成「零組件＋代工」資源整合。

和碩副董事長暨鎧勝董事長程建中強調，產業可以競爭也可以合作，希望透過此次合作，把不必要的惡性產能競賽，轉化為友好的策略合作關係，藉此讓和碩集團能更從容的調度資源，更有效的使用資源。

和碩去年8月宣布以145億元買下鎧勝所有在外流通股權，並將鎧勝私有化下市，於今年1月15 日完成相關程序。不到半個月，和碩董事會昨日決議，鎧勝孫公司日鎧辦理現金增資，增加註冊資本金約人民幣33.52億元，和碩放棄優先認購權，並引進立訊集團參與增資案。

和碩未公布立訊入股金額。根據立訊公告，全資子公司立訊精密及常熟立鎧分別以人民幣57.6億元、人民幣2.4億元，參與日鎧現增案，待投資完成後，立訊集團直接及間接持有日鎧50.013%股權，對標的公司形成控股。

和碩與立訊簽署「股東協議」，約定日鎧董事會由五名董事組成，董事長及其中二名董事由立訊精密委派，其餘二名董事由日麗公司（和碩集團持有公司）委派。

本案完成後，日麗公司、常熟立鎧、立訊精密及立訊精密有限公司對日鎧持股比例分別為46.487%、3.5%、48.013%及2%，合計泛立訊勢力持股過半，具有主導地位。

和碩指出，此次增資和碩不出資，而是由立訊精密認購此次增資，這也意味和碩集團與立訊集團在金屬配件製造上成為合作夥伴。

和碩表示，金屬技術日趨穩定，產業正邁入成熟期，促成和碩集團思考是否必需獨自不斷自台灣挹注資金去大陸擴充金屬廠，抑或可以思考另外一條道路，也就是「在地製造、在地籌資」。

業界人士解讀，儘管立訊並未持有金屬機殼廠鎧勝股權，但從雙方股權架構來看，立訊與和碩的合作，立訊具有主導地位，等於取得鎧勝在iPhone金屬機殼事業。