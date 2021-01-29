蘋果本季營收加速成長 5G iPhone帶旺台鏈

蘋果27日舉行財報會議，儘管仍未公布本季財測，但預告營收有望加速成長，顯見市場能見度提高。蘋果本季營收預測年增的主要因素，包括去年同期基期低，5G iPhone銷售動能持續，也將帶動供應鏈出貨，蘋概股後市吃定心丸。

台灣蘋果供應鏈包括大立光、鴻海、台積電、和碩、緯創、穩懋、鴻準、可成、臻鼎-KY、晶技、玉晶光等，受大盤重挫衝擊，蘋概股並未有強勢表現，但股王大立光逆勢上漲50元，收復3,000元整數大關、收3,025元，相對亮眼。

蘋果去年5月以「疫情變數太大」為由，不提供財測，本次財報會議仍然延續不預告財測的做法。不過，蘋果財務長梅斯特里（Luca Maestri） 在財報發布後的電話會議中透露，本季營收可望加速成長，毛利率接近上季水準。

蘋果往年慣例在第3季底發表新iPhone後，陸續在全球鋪貨，搶攻耶誕購物旺季商機，供應鏈在當年11月出貨達到高峰，12月進入淡季，蘋果視各市場銷售情形，調整後續訂單。去年受疫情影響，iPhone 12系列延後、分梯次推出，又是蘋果首款5G手機，推動果粉換機潮，iPhone 11也因降價創造不錯的銷量，iPhone上季業績拉出長紅。

相較去年第1季（蘋果財會年度第2季），iPhone 11已上市五個多月，過了銷售高峰；今年因銷售時間遞延，本季仍在iPhone 12新品蜜月期。加上採用蘋果M1晶片的Mac裝置需求續強，頭戴式耳機 AirPod Max本季仍供不應求，預料本季都在新品上市的銷售上升坡階段。

蘋果上季在大中華區的銷售大增57%至213.1億美元（約新台幣5,978億元）。供應鏈為了避免去年的缺工情形，代工廠鴻海、和碩都祭出獎勵金，鼓勵員工留廠過農曆年；元件廠晶技也表示春節不停工，持續趕出貨。

蘋果執行長庫克形容，「大陸升級力道是歷年最強」，除了iPhone用戶升級，還有Android跳槽用戶，大陸都會區銷售前三名的手機有兩支是蘋果，其他產品和服務表現也很好。