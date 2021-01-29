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庫克談晶片供應：非常吃緊

經濟日報 / 本報綜合報導

全球晶圓代工產能吃緊，針對近來有關iPhone 12 Pro、Mac和iPad產品供應受限影響到銷售的報導，蘋果執行長庫克在27日的財報會議上坦言「確實有此狀況」，在生產供應鏈中，尤其是半導體的供應「非常吃緊」。

庫克說，Mac、iPad和iPhone 12 Pro都遭遇「供應受限」問題，「半導體很緊張」，但供應鏈其他部分也造成吃緊現象。

業界人士指出，半導體方面，台積電是蘋概指標股，負責以先進製程生產包含蘋果自家最新、搭載在iPhone的A14處理器，以及Mac系列的M1晶片，還有多家國際大廠供應蘋果的IC。台積電也證實，目前晶圓代工需求相當熱，該公司本季動能強勁，主要是受惠於高效能運算（HPC）相關，還有車用需求復甦，以及智慧手機稍優於往年的季節性表現。

面板也是正缺的手機關鍵零組件之一。友達總經理兼營運長柯富仁表示，儘管全球玻璃供應緊張，但友達在供應鏈支持下已找到解方。由於面板供不應求的缺口仍大，近來總是與供應鏈就目前頻催料的情況互相安慰，畢竟「有料追，總比沒訂單好」。

群創總經理楊柱祥則指出，缺料的確是關鍵。最缺的是IC零組件，另外，玻璃、偏光板也吃緊，價格隨之調整。如何向供應鏈追料、固料，成為面板經營者當前首要課題。

（編譯黃淑玲、季晶晶、記者李珣瑛、鐘惠玲）

台積電 晶圓代工 iPhone 12 Pro

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