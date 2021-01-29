蘋果穿戴降溫 牽動台系鏈

蘋果近期穿戴裝置部門營收屢創新高，但在27日的財報會議上，公司坦言Apple Watch與AirPods這兩大穿戴產品成長性可能趨緩，牽動鴻海、仁寶、英業達、新日興、美律等台灣相關供應鏈出貨。

蘋果表示，包含Apple Watch和 AirPods的「穿戴裝置、家用設備和配件」部門，上季營收創新高，年增29%、達129.7億美元；不過，由於基期已經墊高，本季穿戴裝置成長可能趨緩。

Apple Watch主力供應商包括鴻海與仁寶，兩家公司均不評論單一客戶與訂單動向。法人指出，蘋果預告Apple Watch成長動能趨緩，牽動鴻海、仁寶相關出貨成長性。