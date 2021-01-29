蘋果手機出貨量 重登第一
受惠iPhone 12系列機種熱賣，市調機構IDC統計，蘋果去年第4季拿下全球智慧手機近25%市占，以9,010萬支的出貨量，奪回全球智慧手機出貨冠軍寶座。全年蘋果出貨量2.06億支，仍遜於三星，但年增率7.9%，優於整體市場表現。
去年新iPhone延後推出，蘋果一度跌到市占第四名，第4季推出首款5G iPhone，馬上躍居銷量最佳的5G機種，舊機同步熱賣，推升蘋果全球市占達到23.4%，創下新高。
IDC統計，去年第4季全球智慧機前五大廠依序為蘋果、三星、小米、OPPO、華為。小米穩居第三大，單季並以32%的年增率，在前五大廠中居冠；華為受美國禁令衝擊，排名從第二名降到第五名，出貨量年減逾四成。
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