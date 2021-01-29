和碩結盟立訊 變局中開新局

美中貿易戰讓蘋果供應鏈生態改變，在蘋果執意要擴大紅色供應鏈的背景下，也讓和碩董事長童子賢不得不思考如何重新展開全球布局，與智慧手機代工競爭對手立訊精密在零組件業務結盟，同時，「愈來愈不甜」的蘋果組裝生意，迫使和碩加速轉型押寶電動車事業。

面對貿易戰，蘋果選擇兩手策略，一廂要求台灣供應鏈擴張非大陸產能，避免美國又起關稅戰，另一廂則是擴大下單紅色供應鏈，藉此讓其在大陸市場不至於被當地抵制。

大客戶策略明確，和碩不得不做出選擇。業界人士指出，和碩與立訊在iPhone組裝事業上是競爭對手，但雙方卻在零組件業務上合作，此案背後牽線人肯定是蘋果，和碩是在蘋果授意下，才有與立訊的合作案。

不過，和碩強調此案是「在地製造、在地籌資」，背後考量的是如何在當前必需投資越南製造、印度製造、美國製造的同時，最有效的去做全球製造資源的「再分配」。

和碩持續拓展非大陸布局，昨（28）日代子公司Pegatron Technology India Private Limited公告，在印度取得土地使用權，交易總金額約10.28億印度盧比（近新台幣4億元），和碩指出，主要是供營運使用。

至於和碩、立訊的合作，為何不走先前的「緯創模式」或是先前的「可成模式」，和碩回應，處分資產與應用資源的方式很多種，直接出售事業體只是其中一種選項，而這一次，和碩選擇了更積極的「慎選合作對象、繼續積極營運」的一條路。」

不過，「一顆蘋果救台灣」的黃金年代已過，蘋果生意愈來愈難做，競爭日益激烈，促使童子賢近年加速和碩集團轉型。