談機電整合 彭双浪：台灣有兩大優勢

經濟日報 / 記者康陳剛／台北報導

電動車商機來襲，台灣業者摩拳擦掌要趕上產業轉型。友達董事長彭双浪認為，台灣在機電整合上兼具便利與完整的優勢，「全世界找不到另一個地方與台灣相同」，看好台灣廠商在這波汽車產業大轉型的過程中，迎來很大的發展機會。

彭双浪表示，許多科技公司加入汽車產業，未來車輛的使用情境也會跟著改變。像是自動駕駛上路，可以釋放駕駛的雙手和大腦，使用情境就不再只是開車，還有行進過程中的工作、學習、娛樂等需求；對面板產業而言，顯示器做為人機互動最重要的介面，友達對未來車用面板的數量和尺寸都有很大的期待。

他也分析，過去數十年的燃油車產業鏈中，每一個角色都被定義得非常清楚，但電動車產業有很多非傳統供應鏈廠商加入，供應鏈解構、重構的時候，就是台灣廠商的機會。他強調，台灣可說是擁有最方便、最完整的機電整合產業鏈，在200公里範圍內就可以把所需機電零件全都找到，在世界上幾乎找不到另一個地方，可以在這樣的範圍內找到如此完整的供應鏈。

車用面板 電動車 友達

延伸閱讀

台北電玩展開展 設置洗手台助抗疫

友達農曆年拚產能 中國廠員工9成留廠

億麗轉型不順 爆掏空案

面板雙虎獲任天堂、蘋果採用 台灣Mini LED地位躍升

相關新聞

兩岸蘋鏈破天荒合作 和碩結盟立訊 搶組裝單

兩岸蘋果供應鏈破天荒大合作。和碩昨（28）日董事會決議，旗下機殼廠鎧勝重要孫公司日鎧辦理現金增資，引進紅色供應鏈指標廠立...

友達趕出貨 春節24hr不停工

面板供不應求，雙虎農曆年假期都要全力趕工「賺紅包」。友達董事長彭双浪昨（28）日透露，今年大陸九成員工過年都要上班，比往...

蘋果本季營收加速成長 5G iPhone帶旺台鏈

蘋果27日舉行財報會議，儘管仍未公布本季財測，但預告營收有望加速成長，顯見市場能見度提高。蘋果本季營收預測年增的主要因素...

談機電整合 彭双浪：台灣有兩大優勢

電動車商機來襲，台灣業者摩拳擦掌要趕上產業轉型。友達董事長彭双浪認為，台灣在機電整合上兼具便利與完整的優勢，「全世界找不...

彭双浪：評估設廠歐美、東南亞

電動車後市看俏，市場傳出友達將與特斯拉合作，並在特斯拉授意下赴美設廠。友達董事長彭双浪昨（28）日表示，無法針對單一客戶...

紅鏈追趕鴻海 仍有難度

立訊擴大與和碩結盟，市場解讀將攜手力抗鴻海。業界人士分析，鴻海已跳脫為蘋果純代工的角色，近期在Apple SEED人才培...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。