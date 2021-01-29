談機電整合 彭双浪：台灣有兩大優勢

電動車商機來襲，台灣業者摩拳擦掌要趕上產業轉型。友達董事長彭双浪認為，台灣在機電整合上兼具便利與完整的優勢，「全世界找不到另一個地方與台灣相同」，看好台灣廠商在這波汽車產業大轉型的過程中，迎來很大的發展機會。

彭双浪表示，許多科技公司加入汽車產業，未來車輛的使用情境也會跟著改變。像是自動駕駛上路，可以釋放駕駛的雙手和大腦，使用情境就不再只是開車，還有行進過程中的工作、學習、娛樂等需求；對面板產業而言，顯示器做為人機互動最重要的介面，友達對未來車用面板的數量和尺寸都有很大的期待。

他也分析，過去數十年的燃油車產業鏈中，每一個角色都被定義得非常清楚，但電動車產業有很多非傳統供應鏈廠商加入，供應鏈解構、重構的時候，就是台灣廠商的機會。他強調，台灣可說是擁有最方便、最完整的機電整合產業鏈，在200公里範圍內就可以把所需機電零件全都找到，在世界上幾乎找不到另一個地方，可以在這樣的範圍內找到如此完整的供應鏈。