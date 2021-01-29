彭双浪：評估設廠歐美、東南亞

電動車後市看俏，市場傳出友達將與特斯拉合作，並在特斯拉授意下赴美設廠。友達董事長彭双浪昨（28）日表示，無法針對單一客戶評論，但確實正在評估到歐美、東南亞等地，設置後段模組和貼合生產線的可能性，以便就近供貨。

彭双浪強調，友達在車用市場已耕耘十多年，透過一階（Tier 1）客戶打進歐、美、日、中等各國汽車大廠，在車用中控台（CID）市占率達二成，是全球前二大供應商，「所有車廠都知道AUO（友達）這個名字」。

彭双浪看好，車用面板尺寸從平均5至6吋，上升到20多吋，甚至現在最大可達50吋以上，使用量也從駕駛座、副駕，甚至連三個後照鏡、車內娛樂系統都要用到面板，未來一輛車會用到五至七片顯示器，在片數增多、尺寸更大的趨勢下，未來車用面板總體出貨面積可達到年年雙位數的成長率。

友達目前車用產品營收占比約10%，目前在台灣有一條龍的車用面板生產鏈，大陸廈門廠則另有後段模組產線。