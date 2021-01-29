友達趕出貨 春節24hr不停工

面板供不應求，雙虎農曆年假期都要全力趕工「賺紅包」。友達董事長彭双浪昨（28）日透露，今年大陸九成員工過年都要上班，比往年留廠率約六至七成高許多，台灣廠區也會24小時運作，友達兩岸生產線春節保持100%稼動率，加緊出貨。群創過年期間也產能滿載，衝刺業績。

彭双浪昨日以台北市電腦公會理事長身分，出席2021台北國際電玩展開幕典禮，會後受訪釋出相關訊息。

友達將於下周四（2月4日）舉行線上法說會，公布去年第4季與全年財報。由於南韓指標廠樂金顯示器（LGD）日前率先公布上季獲利大好、本季樂觀的訊息，法人看好友達也將繳出亮麗的成績單，一舉讓去年全年轉盈，本季持續衝刺生產，加上報價續揚，獲利可望再上一層樓。

彭双浪說，往年春節期間大陸廠區常發生缺工問題，但近期新冠肺炎疫情升溫，大陸官方近期已要求民眾「就地過年」，再加上返鄉需檢測報告、隔離措施，都讓員工春節留廠意願大增，大部分主管也都會留守在廠，預期可達到九成的留廠率，順利維持產能滿載運作。

他表示，面板供貨持續吃緊，友達兩岸生產線不停工，全力衝刺出貨，連除夕晚上都會照常運作。

對於過年留廠的員工，友達歷年都會提供獎金、加菜、舉辦活動等福利，今年也早早通知各個廠區，提供更多預算提升新年留守員工的福利，讓員工即使無法返鄉，也能感受過年氣氛。

展望後市，彭双浪認為，宅經濟催動「在家顯示」需求，使得近期面板業景氣熱轉，加上過去幾年大陸廠商快速擴產的態勢緩下來，預期未來幾年不會再有非常大量、集中式的產能開出，得以讓產業回到市場機制，長期來說，對產業會是往比較健康的方向發展。

在原料供應方面，彭双浪坦言，晶片供給確實比較吃緊，除非有新產能出來，否則全球晶片產能緊繃的現象不易緩解。

至於玻璃基板，友達與供應商長期合作超過20年，供應無虞。