高績效教練／台灣AI的領航者

人工智慧（AI）的意思是用程式的方式，達到人類需要運用智慧才能完成的事情。AI具有人才、資料、找問題、演算法、運算能力等五大要素，若是會思考、會推理、能自我學習，並能跟人對答如流，甚至有自我情緒者，稱為「強AI」，否則即為「弱AI」。

在台灣談AI必須要提及的兩個人，一是李開復，另一是陳昇瑋。李開復生於台灣，長於美國，工作於中國，是大家公認的全球AI權威及領航者。在Apple、SGI、Microsoft、Google等四家世界頂級的公司歷練出滿身正能量，現年59歲，以全球的青年導師自居，是個傳奇人物。

陳昇瑋是資料科學家和人工智慧專家，推廣台灣產業AI化不遺餘力，被稱為台灣AI的播種者。他的角色經過三次蛻變（程式人→學術人→產業人），能以跨域者獨有的視野，致力於推動AI在各產業的深化應用及創新轉型。可惜44歲英年早逝，未竟之偉業只好留待後人來完成。

兩人都擅長用最通俗的語言，講解艱深難懂的AI專業，郭台銘曾說：「李開復是他的AI的啟蒙師。」 王文淵則推薦每位企業經營者都應仔細閱讀陳昇瑋寫的《人工智慧在台灣》，才能活用AI於企業中。

李開復在中國設立「創新工場」孕育新創公司，陳昇瑋則在台灣設立人工智慧學校培養AI人才，兩人都對AI有狂熱的興趣及共同看法：

一、任何讓電腦能表現出類似人類智慧行為，如感知、學習、推理、協助人類決策並採取行動的科技，就像以心電圖判斷是否心律不整？刷臉坐車、無人商店的自動訂貨等，都是AI的傑作。但AI不是萬靈丹，人類擁抱AI的同時，也不要忘了創造一些關愛型的工作。

二、在學研界，研究者在AI學術會議上發表論文拚高下，朝著多元化和服務化的技術去發展；在產業中，則活用AI來進行轉型或將AI以產業形式輸出，也就是產業AI化會促進AI產業化，而AI產業化會滋養產業AI化，兩者環環相扣，讓個人和產業創造更有競爭力的未來。

三、例行性的行政、有目的非當面的溝通、可量化有資料的決策和模仿與排列組合的創造等工作，都可用AI解決。

能讓AI為自己工作，成為最佳助理，達到「人機協作」的境界，是影響未來職場競爭力的關鍵，也可避免在AI時代成為被取代的無用之人。

AI時代該學什麼？人生目標何在？生命價值為何？

請記得李開復說過的：「人類最重要的器官不是大腦，而是心！」而緬懷夙昔，陳昇瑋對自己和台灣的期許言猶在耳：「要讓世界看到TAIWAN就想到AI，看到TAIWAN在AI的成就，就不禁讚嘆WA！」，令人不勝唏噓！