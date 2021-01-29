策略經營／汪佳慧打開放牌 抓住5G商機

英特爾一直都與台灣生態系合作緊密，進入5G時代後，該公司業務行銷暨公關事業群副總裁汪佳慧表示，5G不僅僅是更快的行動通訊網路，更為產業帶來重大變革，英特爾能提供從邊緣至雲端的基礎設施與軟體服務，並結合台灣廠商布局全球市場。

打造專屬解決方案

汪佳慧提到，5G在一般民眾的眼中，可能初步印象只是更快的4G，在非獨立組網（NSA）模式下，由於依舊得某程度仰賴4G LTE網路，所以業者僅能先從提供高傳輸速率與提升頻譜密度做起，而且對消費者來說，速度的確是比較容易吸引關注的行銷話題。

不過隨著進一步導入5G獨立組網（SA），汪佳慧認為，5G的超低傳輸延遲特性，以及相當適合網路功能虛擬化和軟體定義網路的網路切片（network slicing）功能，將大幅度改變整個產業，把行動通訊網路市場封閉式結構釋放出來。

汪佳慧指出，2020年時，已有50％的行動核心網路，使用開放性伺服器及網路功能虛擬化、軟體定義網路功能，依據網路負載，隨時調整資源到有需求之處，而這將是英特爾與台灣眾多廠商的機會。

針對5G時代的更多應用，汪佳慧說，企業可透過導入5G專用網路，為有限場域內的特定目的，提供針對性與目標性的解決方案，例如，智慧體育場或是智慧工廠等，實現該場域設備的連結、控制、幕後操作，讓服務提供者或系統整合商，可依據場域、設備、網路複雜度等因素，採取靈活配置，而且還能夠結合5G公共網路，提供網際網路服務。

建立高度可交換性

汪佳慧也表示，世界正在經歷數位轉型與AI浪潮，一個結合無線、運算、雲端、AI與物聯網等創新技術的市場正在崛起當中。

根據IDC預測，物聯網設備將在2025年產生全球一半以上的數據量，而5G的高頻寬與低延遲特性，能提供機器與機器之間良好的協調能力，也可為新一波資料傳輸需求提供舞台。

這其中牽涉到的分散式運算，所需要的各類晶片，正好是英特爾的強項，從Atom處理器，到Xeon Scalable處理器，甚至是客製化加速FPGA晶片以及各類視覺運算晶片等，都可以用來滿足客戶需求。

同時，在硬體之外，汪佳慧強調，合作生態系的廠商，更需要一套完整，從軟體應用層、開發環境、API、平台軟硬體，直到晶片層級的全面性堆疊架構，以加速上市時間，並簡化開發流程。英特爾能提供最佳化與整合性的方案，以統一基礎創造更多價值，並與整個生態系合作。

開放標準與開源軟體是整個架構的關鍵組成，替解決方案建立高度可交換性，藉以支撐機器學習、AI、資料分析、自動化、雲技術、5G以及其他無線技術等的未來應用。

汪佳慧說，在這些與5G相輔相成的變化潮流中，英特爾已和合作廠商建立不錯的成果，例如日本樂天（Rakuten）以英特爾的技術為基礎，部署第一個完全虛擬化的5G行動通訊網路，還有來自多方的合作業者成員，正參與Intel Network Builders計畫，在全球已培訓超過2萬名開發人員。