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鴻海與UL簽署合作備忘錄 實現廢棄物管理公開資訊化

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導
鴻海集團。 路透
鴻海集團。 路透

全球安全科學專家 UL 宣布與鴻海科技集團（2317）（以下簡稱鴻海）簽署合作備忘錄，鴻海將引進 UL 的 Turbo Waste 廢棄物管理及認證系統，將鴻海位於深圳的龍華園區打造成「零廢園區」的示範基地。為推動電子產業供應鏈的「工廠廢物減量化、資源化和無害化」，鴻海開始著手廠區的廢棄物減廢管理，並結合 UL 以加強其支援品牌商提升全產業鏈的環保管理。

導入 UL 系統後，鴻海的廢棄物管理將實現公開化與資訊化，可即時掌握各種廢棄物的產出量及轉化率，並進行追蹤改善。

此次合作，有助於鴻海響應中國大陸新環保法令將固體廢棄物納入環保管理中，藉由 UL2799 廢棄物零填埋標準的採用，同時在鴻海廠區導入 UL Turbo Waste 系統，將工業園區廢棄物管理資訊化，並以此做為減量依據，樹立產業標竿。UL 將協助鴻海逐步落實全集團系統覆蓋，實現全面性的廢棄物管理資訊化，最終完成「Zero Waste零廢園區」的目標。

UL 資深副總裁 Alberto Uggetti 指出，能與鴻海在廢棄物管理領域進行合作。UL 在廢棄物管理上擁有專業知識，能協助企業實現永續發展目標。鴻海在廢棄物管理上的實踐經驗也將為電子產業的其他企業提供寶貴的參考，為更多走在永續發展道路上的企業指明方向。

鴻海科技集團董事長特助洪榮聰表示，在環境保護的角色已從追隨者演變為開創者，會持續與客戶及技術領先的環保機構展開前瞻性的合作計劃。此次與 UL 合作案是個開端，將憑藉著其豐富的廢棄物系統管理經驗，把龍華園區打造成零廢示範廠區，再複製推廣到全球各廠區。

往後將會有更多綠色生產及智能製造相關的環保專案提出，小處在為員工創造健康的工作環境，大處則是保護地球環境及資源，並同時建立鴻海在綠色製造的軟實力，成為集團下階段成長的一股新動力。

UL 的 Turbo Waste 廢棄物管理系統，能協助企業優化廢棄物的管理流程，透過使用者培訓、軟體配置、資料收集、廢棄物轉化率計算及分析等四大環節，全程指導企業提升廢棄物管理。企業可透過 Turbo Waste 系統查看各營運點的廢棄物管理現狀、廢棄物來源、視覺化圖表及各類轉化率報告，深度分析並明確改進的方向。

廢棄物 鴻海 環保

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