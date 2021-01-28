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阿里雲：直播經濟與短視頻帶動視頻雲解決方案

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

新冠疫情讓直播經濟及短視頻生態快速成長，中國主要雲端服務業者阿里雲表示，「視頻雲」成為炙手可熱的解決方案。

諮詢機構IDC最近發布《中國視頻雲市場跟蹤（2020上半年）》報告，2020上半年中國視頻雲市場規模達到31.6億美元，年增達到58.6%，其中阿里雲憑藉以25.4%的市場佔有率位居第1。在視頻雲基礎設施、視頻內容分發網絡（CDN）、視頻公有雲／私有雲／混合雲等細分市場，阿里雲也位列首位。

IDC表示，在線互動娛樂及直播推廣的需求提升，加上教育、傳媒、金融等非互聯網行業開始引入視頻雲解決方案，是拉動市場增長的關鍵因素，整體視頻雲市場發展也呈現低延遲與高清畫質、深度智能應用以及靈活的部署解決方案等特徵。

IDC中國行業雲服務研究經理魏雲峰表示，2020年，在嚴格的疫情限制措施下，長短視頻點播、互動娛樂直播、電商直播、在線教育、在線媒體處理等需求爆發，中國視頻雲市場迎來近5年來的第2波增長高潮，幾乎各分眾市場都有超過一半的增長，同時沉浸式體驗、超高清、雲遊戲等應用亦在加快商業化落地。長期來看，疫情改變生產、生活、商業組織方式，全球非接觸商業連接快速興起，為未來視頻雲市場的發展提供無限機遇。

疫情 阿里

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