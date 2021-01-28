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牧東回歸觸控面板市場 鋼品、光電為兩大經營主軸

經濟日報 / 記者魏興中／即時報導

目前以鋼品、光電為兩大經營軸心的牧東（4950），其中光電領域回歸觸控面板市場，並鎖定利基型的運動健身器材應用為主，加上鋼品事業受惠景氣回春與新訂單的挹注，今年全年營收將較去年大幅成長兩倍以上。

已轉型為鋼品供應的牧東，鋼製品事業處擁有20多年鍛打厨刀具的豐富經驗，擁有刀形設計的20多項專利和刀功能設計的30多項專利。在高端厨刀具製造領域深受國內外同行的高度關注。

牧東提供高品質、新工藝的鍛打不銹鋼刀具和不銹鋼廚房器具相關的研發、生產、加工全方位的服務，銷售自有品牌的產品。同時，也為國際品牌商提供OEM和DEM的服務。

牧東鋼製品事業處精心研製的「一體成型鍛打刀」，是從高溫高壓的鍛造過程中產生。在高溫鍛造過程中能增強材料的彈性，一體成型，有良好的韌性，鹽霧測試加跌落測試表現良好，不易發生斷裂。比一般市售的平板焊接刀更耐用、更鋒利也更穩定。

相較於去年厨具市場的不景氣，牧東今年受惠于景氣回春和新訂單的挹注下，全年營收將大幅成長兩倍以上。目前接獲訂單已經超過去年全年營收的50%，第1季預計也將開始轉虧為盈。

為回應市場需求與服務客戶，牧東於2020年第4季新設立TP事業處，重披戰袍回歸觸控面板市場，鎖定在中大尺寸領域，並以12.1至32吋產品為主要市場，專攻運動健身器材應用、船舶遊艇與高亮度特殊應用。

目前牧東已選定竹北設立示範工廠，主攻全貼合觸控螢幕市場，預計第2季開始小批量生產，並完成相關認證。

牧東以觸控專業與高彈性產品開發能力，專注在高亮、防水、防塵、耐候腐蝕、散熱與光學級的全貼合製程相關產品，加上供應鏈整合完善管理，公司方面預計可以在下半年取得數個終端客戶的認證，對後續業績成長動能注入新活水，中長期發展與成長可期。

觸控面板 營收 鋼品

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