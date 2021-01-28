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疫情衝擊社福團體更辛苦 億光文化基金會再捐款

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

LED大廠億光（2393）每年都透過億光文化基金會在年前捐款給社福團體，今（28）日億光文化基金會也宣布再捐贈200萬元給18個急需幫助的社福團體，億光董事長葉寅夫的夫人同時也是國內著名聲樂家簡文秀，今日也呼籲，受到疫情衝擊，今年社福團體募款更為不易，請各界伸出援手。

簡文秀表示，今年由於新冠肺炎疫情延燒，不僅有不少產業受到影響，社福團體更是苦不堪言，與企業合作的募款活動紛紛延後或取消，贊助也大幅銳減，在疫情日趨嚴峻下，社福單位遲遲等不到被看見的機會。加上很多社福團體位居偏鄉，顯少人熟知又加上資訊不足的情況下，籌募經費非常困難，急需有更多善心的朋友們挹注及關懷。

億光文化基金會今年遴選包括偏鄉學子圓夢公益協會、安得烈慈善協會、切膚之愛社福基金會、心燈啟智教養院、放心窩社會互助協會、台東牧心智能發展中心、道生音樂學院等，18個需要幫助的團體捐助，也希望各界在能更積極對各社福團體伸出援手。

億光 疫情 偏鄉

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