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和碩旗下鎧勝 現金增資引進陸廠立訊精密

經濟日報 / 記者謝艾莉吳凱中／台北即時報導

和碩集團（4938）今（28）日公告，董事會決議授權間接子公司日鎧公司辦理現金增資，並授權日麗公司放棄對日鎧公司現金增資案優先認購權，和碩指出，為拓展大陸電腦配件業務，日鎧公司現金增資案將全數供立訊精密工業股份有限公司認購。鎧勝公司將透過日麗公司與立訊精密成立合資關係。

和碩公告，本公司董事會決議授權間接子公司 RIH LI INTERNATIONAL LIMITED（日麗國際有限公司） 放棄對間接子公司日鎧電腦配件有限公司現金增資案優先認購權。

和碩之重要子公司鎧勝公司透過其100%轉投資之RIH LI INTERNATIONAL LIMITED（日麗國際有限公司）持有日鎧公司100%之股權。

和碩召開董事會決議授權間接子公司日鎧公司辦理現金增資，增加註冊資本金人民幣（下同）3,352,218,728元，並授權日麗公司放棄對日鎧公司現金增資案優先認購權。

和碩指出，為拓展大陸電腦配件業務，日鎧公司現金增資案將全數供立訊精密工業股份有限公司（下稱「立訊精密」）、立訊精密有限公司與員工持股平臺常熟立鎧企業管理合夥企業（有限合夥）認購，本公司並授權鎧勝公司、日麗公司與日鎧公司就日鎧公司現金增資案相關事宜與投資人協商並簽署「增資協議」。

鎧勝公司將透過日麗公司與立訊精密成立合資關係。本公司另授權就日鎧公司合資案相關事宜，由鎧勝公司、

日麗公司、日鎧公司，與立訊精密簽署「股東協議」，其中約定日鎧公司的董事會由5名董事組成，董事長及其中2名董事由立訊精密委派，其餘2名董事由日麗公司委派。

此外，本公司已委請獨立專家就本次現金增資價格合理性及對上市公司股東權益影響出具意見書，並提報本公司審計委員會及董事會決議。

和碩指出，本案完成後，日麗公司、員工持股平臺常熟立鎧企業管理合夥企業（有限合夥）、立訊精密及立訊精密有限公司對日鎧公司之持股比例分別為46.487%、3.5%、48.013%及2%。

立訊 和碩 認購

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