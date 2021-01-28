友達農曆年拚產能 中國廠員工9成留廠

面板產能供不應求，友達（2409）董事長彭双浪今（28）日表示，中國廠區將有9成員工在農曆年期間留廠，比往年的春節留廠率約6~7成高出許多，過年期間產能利用率將維持100%，加緊出貨給客戶。

彭双浪指出，近期大陸缺工狀況比較嚴重，不過中國政府已要求「就地過年」，再加上返鄉需有7日內核酸檢測報告，並且要隔離14天，「隔離時間比休假時間還長」，因此今年春節留在廠內的員工比重提高許多，大部分主管也都會留守在廠，預期會達到9成的留廠率。

他也表示，以往留廠過年至少都能在除夕夜晚上放假，甚至可以提早二個小時下班，但今年會完全不休。對於過年留廠的員工，友達歷年都會提供留守獎金、餐餐加菜、舉辦活動、抽紅包等福利給留守員工，今年也提早通知各個廠區，提供更多預算在提升新年留守員工的福利，讓所有員工都能感受過年氣氛。

針對面板後市，彭双浪認為，疫情下宅經濟催動了在家顯示需求，儘管這部分在疫情過後會稍微緩減，但就整體產業而言，經過這二年中美貿易戰和疫情影響後，過去幾年中國廠商快速擴廠的態勢已緩下來，預期未來幾年不會有像過去非常大量、集中式的產能開出，得以讓產業回到市場機制自由競爭，長期來說對產業會是比較健康的發展方向。