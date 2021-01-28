晶瑞光獲國際TOF模組大廠供應商資格 打入手機供應鏈

晶瑞光電近日旗下近紅外光窄波濾光片（NBPF filter）獲全球國際最大IDM/TOF模組大廠Golden認證，並取得供應商資格，正式打入智慧型手機供應鏈。

晶瑞光未來將在關鍵項目技術研發上開發進行協助，為國際客戶提供垂直與水平整合性方案，不為未來整體營運注入強勁的成長活水。

晶瑞光表示，主要國際IDM/TOF模組大廠客戶深耕在ToF (飛時測距) 領域超過五年，在大中華亞洲地區已擁有數個生產基地的規模，且截至目前為止，在全球的ToF出貨量已超過10億顆應用在超過150款智慧型手機中，目前持續擴張其ToF的產品線及市場範圍的廣度與深度。

此次獲主要客戶Golden認證，並取得其亞洲地區的供應商資格，不僅凸顯晶瑞光旗下NBPF filter產品高度創新突破的技術能力與量產品質的穩定度，亦拉高中壢鍍膜廠產能利用率。

晶瑞光進一步表示，公司耗時兩年開發旗下NBPF filter產品，已成功協助客戶達到從高性能單曲測距裝置，擴展到多區域偵測的解決方案，並可同時滿足塑膠、玻璃兩種鏡頭，實現接近感應、人體存在檢測和雷射自動對焦的創新應用，日前晶瑞光已取得超過四國的相關產品專利技術且陸續仍有多國亦在申請中。