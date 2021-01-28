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台灣微軟首席營運長由陳慧蓉接任 10年來首位本土出身

經濟日報 / 記者康陳剛／即時報導
陳慧蓉接任台灣微軟首席營運長。照片／業者提供
陳慧蓉接任台灣微軟首席營運長。照片／業者提供

台灣微軟今（28）日宣布最新人事，台灣微軟首席營運長職務即日起由原Microsoft 365事業部副總經理陳慧蓉接任，原台灣微軟首席營運長何虹則轉任微軟亞太地區終端夥伴暨解決方案總經理。

陳慧蓉是台灣微軟近十年首位台灣出身的首席營運長，將統籌公司行銷與營運策略，推動在地創新，擴大賦能產業生態系。她表示，未來會帶領團隊了解客戶需求、優化客戶體驗，連結微軟技術、全球網絡資源與在地產業環境，幫助客戶加速建立更具韌性、敏捷力且安全的數位轉型成長模型，並會專注發展在地產業，幫助客戶將業務拓展全球。

台灣微軟總經理孫基康表示，陳在台灣微軟擁有超過17年的豐富經歷，具備熟稔的台灣產業洞察與客戶經驗，並在疫情期間成功協助客戶快速調整工作模式適應新常態，保持業務連續性；未來相信她將持續融合創新思維與厚實經驗，擔綱行銷暨營運策略佈局、統合跨部門資源及運作的任務，力助台灣客戶增強企業韌性與數位轉型動能。

孫基康指出，原首席營運長何虹為台灣微軟建立起為期3年的AI策略計畫，扎實建立AI產業應用落地台灣的基礎，未來會續任台灣微軟物聯網卓越中心負責人，也將幫助台灣物聯網夥伴將多元技術與智慧應用擴大發揚到亞太與全球市場。

陳慧蓉於2003年加入微軟，曾任顧客及合作夥伴經驗CPE主管及微軟亞太大中華區全球商務支援中心副總經理，2019年起擔任Microsoft 365事業部副總經理，並於今年轉任台灣微軟首席營運長。

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