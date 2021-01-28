郭董好康報報！1,000組「好運到口罩」限量抽

農歷年將近，但在疫情升溫下，鴻海（2317）創辦人郭台銘今(28)日在臉書發文提醒「大家記得把口罩戴好戴滿勤洗手，防疫第一！」，他同時送出好康，準備了三色喜氣的「好運到口罩」，限量1,000組，要送給民眾；只要臉書加入註冊為可購樂會員，留下寄送資料就可參加抽獎。

郭台銘以「郭董好康報報！」為題發文，他表示，年節將近，但疫情升溫，大家記得把口罩戴好戴滿勤洗手，防疫第一！

郭台銘指出，紅色是太陽的顏色，從傳統角度代表吉祥，新年貼紅聯、拿紅包，紅色就是喜慶富貴，所以特別準備三色喜氣的「好運到口罩」，祝福大家平平安安！

他說，罩三入一組，共三色，包括新春紅(SHARP鋼印特別款)、旺日紅、桃花紅，將抽出限量1,000組。

參加活動辦法是臉書加入註冊成為可購樂會員（可購樂為台灣夏普100%投資子公司），進入專屬活動頁面，留下寄送資料就可抽獎，獲獎者將於2月1~3日間以簡訊通知，活動時間自即日起至1月30日（週六）23:59。