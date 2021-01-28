快訊

型男求轉運改新名長達15字 擔心印章刻不下父母也傻眼

和桃園有關？台中漢來海港城餐廳突封館消毒 市府說明

郭董好康報報！1,000組「好運到口罩」限量抽

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

農歷年將近，但在疫情升溫下，鴻海（2317）創辦人郭台銘今(28)日在臉書發文提醒「大家記得把口罩戴好戴滿勤洗手，防疫第一！」，他同時送出好康，準備了三色喜氣的「好運到口罩」，限量1,000組，要送給民眾；只要臉書加入註冊為可購樂會員，留下寄送資料就可參加抽獎。

郭台銘以「郭董好康報報！」為題發文，他表示，年節將近，但疫情升溫，大家記得把口罩戴好戴滿勤洗手，防疫第一！

郭台銘指出，紅色是太陽的顏色，從傳統角度代表吉祥，新年貼紅聯、拿紅包，紅色就是喜慶富貴，所以特別準備三色喜氣的「好運到口罩」，祝福大家平平安安！

他說，罩三入一組，共三色，包括新春紅(SHARP鋼印特別款)、旺日紅、桃花紅，將抽出限量1,000組。

參加活動辦法是臉書加入註冊成為可購樂會員（可購樂為台灣夏普100%投資子公司），進入專屬活動頁面，留下寄送資料就可抽獎，獲獎者將於2月1~3日間以簡訊通知，活動時間自即日起至1月30日（週六）23:59。

口罩 疫情

延伸閱讀

率先防疫！傳鴻海通知住桃園員工在家上班

發揮半導體優勢 郭台銘看好台灣發展電動車

母親手術後2天回家 郭台銘：台灣醫療是隱形冠軍

還會拯救國民黨？ 郭台銘：丐幫問題不再回答

相關新聞

台積電曾求技轉被趕 如今德國指名供貨車用晶片…張忠謀這句話應驗了

全球車用晶片缺貨，包括美、德、日等汽車大國都致函台灣政府，希望包括台灣的晶片廠增產因應。經濟部長王美花27日邀請台積電、聯電、世界先進、力積電等公司舉行午餐會，會中也達成一個共識及三個方法，希望解決全球汽車供應鏈中關鍵車用晶片不足的問題。

車用晶片荒 集邦：這些產線最緊缺

最近車用晶片吃緊話題浮上檯面，關於車用晶片實際缺貨狀況，研調機構集邦科技表示，在全球晶圓代工產能不足的情況下，車用半導體...

鴻海攜手UL國際認證公司推零廢園區 設ESG新目標

鴻海科技集團今（28）日宣布與UL國際認證公司簽署合作備忘錄，雙方將攜手推動鴻海（2317）位於中國大陸的深圳龍華園區成...

針對車用晶片 台積電：已與客戶合作確認關鍵需求

台積電（2330）今(28)日針對車用晶片供給發出聲明表示，緩解車用晶片供應挑戰對汽車產業造成的影響是台積公司的當務之急...

三星S21周五開賣 台鏈帶勁

台灣三星日前發表Galaxy S21 5G旗艦系列，昨（27）日開放預購消費者優先取貨，將在明日正式開賣，由於預購表現亮...

行銷線上／電商搶攻東南亞三大重點

消費者受疫情影響紛紛轉向線上購買民生必需品、食品、娛樂品，對於品牌店家來說，此時正是進入電商的絕佳機會。然而台灣電商市場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。