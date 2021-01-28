車用晶片荒 集邦：這些產線最緊缺

最近車用晶片吃緊話題浮上檯面，關於車用晶片實際缺貨狀況，研調機構集邦科技表示，在全球晶圓代工產能不足的情況下，車用半導體受產能排擠影響顯著，例如12吋廠的車用微控制器（MCU）與CMOS影像感測器（CIS）、8吋廠的車用微機電麥克風（MEMS）、分離式元件、電源管理IC與驅動IC等。

集邦提到，目前車用半導體在12吋廠在28、45與65奈米的產線最為緊缺；同時，在8吋廠在0.18微米以上的製程節點也受到產能排擠。

集邦指出，近期IC供應鏈的缺貨現象，已從消費性電子與電腦資通訊產業，逐步蔓延到工控與車載市場。車用半導體市場主要以IDM或Fab-lite生產為主，例如恩智浦、英飛凌、意法半導體、瑞薩、安森美、博通、德州儀器等。由於車用IC一般需要高溫高壓的操作環境，以及較長的產品生命週期，故需要高度要求其產品可靠度與長期供貨等特性，因此通常並不輕易地轉換產線與供應鏈。