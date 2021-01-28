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晶瑞光獲TOF感測器模組大廠供應商資格 為營運注入活水

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

晶瑞光近日旗下NBPF filter(近紅外光窄波濾光片；Narrow band pass filter)產品獲全球國際最大之IDM/TOF模組大廠Golden認證，並取得供應商資格，正式打入智慧型手機供應鏈中，並將在關鍵項目的技術研發上開發進行協助，替國際客戶提供垂直與水平的整合性方案，為未來整體營運注入強勁的成長活水。

晶瑞光表示，主要國際IDM/TOF模組大廠客戶深耕在ToF(飛時測距；Time of Flight)領域已超過5年，在大中華亞洲地區已擁有數個生產基地的規模，且截至目前為止在全球的ToF出貨量已超過10億顆應用在超過150款智慧型手機中，目前也仍持續擴張其ToF的產品線及市場範圍的廣度與深度，此次晶瑞光能獲得主要客戶的Golden認證，並取得其亞洲地區的供應商資格，不僅凸顯了晶瑞光旗下NBPF filter產品高度創新突破的技術能力與量產品質的穩定度，亦挹注公司台灣桃園中壢鍍膜廠保持良好的產能利用率表現。

晶瑞光期待未來隨著擴增實境(Augmented Reality；AR)、動作捕捉等應用需求增加，將帶動智慧手機、車用安全上採用ToF感測器的新機滲透率已逐步提升，有助於公司NBPF filter產品有利的業務拓展環境，並創造公司將持續提升研發能量與產能效率，保持良好訂單能見度與高度競爭力，挹注未來營運長期成長動能。

晶瑞光進一步表示，公司耗時2年的時間開發旗下NBPF filter產品，已成功協助客戶達到從高性能單曲測距裝置，擴展到多區域偵測的解決方案，並可同時滿足塑膠、玻璃兩種鏡頭，實現接近感應、人體存在檢測和雷射自動對焦的創新應用，日前晶瑞光已取得超過4國家的相關產品專利技術且陸續仍有多國亦在申請中，產能規劃之布建也逐步到位。

智慧型手機 產能利用率

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