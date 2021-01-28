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針對車用晶片 台積電：已與客戶合作確認關鍵需求
台積電（2330）今(28)日針對車用晶片供給發出聲明表示，緩解車用晶片供應挑戰對汽車產業造成的影響是台積公司的當務之急；汽車產業供應鏈既長又複雜，已與客戶合作確認其關鍵需求，正在加速生產相關車用產品。
台積電聲明全文如下：
緩解車用晶片供應挑戰對汽車產業造成的影響是台積公司的當務之急。汽車產業供應鏈既長又複雜，台積公司已與客戶合作確認其關鍵需求，正在加速生產相關車用產品。在台積公司的產能因各領域的需求而滿載的同時，我們正重新調配產能供給以增加對全球汽車產業的支持。
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