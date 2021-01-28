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顯卡火熱 微星、技嘉看旺

經濟日報 / 記者蕭君暉／台北報導

超微看旺後市之餘，執行長蘇姿丰也透露，由於PC、遊戲主機需求強勁，使顯卡供應短缺，預期供不應求盛況可能延續半年。法人認為，顯卡市場火熱，有助微星技嘉等後市。

微星、技嘉、華擎與撼訊等台灣顯卡業者同聲看旺後市，預期需求可延續至上半年無虞。微星業務暨行銷總監陳禮群表示，上半年景氣樂觀，訂單到6月都滿載，主要挑戰將來自原物料供貨吃緊。

微星強調，公司內部有自己的研發人員與工廠，可以自行驗證物料，雖然原物料供應有挑戰，但對微星影響不大。

華擎表示，2021年第1季業績將優於去年同期，主要是顯卡、主機板帶動，伺服器則是逐季回溫。目前受到挖礦與電競需求帶動，使得顯卡缺貨，主機板也是缺貨狀態，因為英特爾的晶片、電源IC等零組件仍有供貨缺口。

微星 技嘉 原物料

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