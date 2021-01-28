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超微財報佳 台鏈吞定心丸
處理器大廠超微26日公布財報，上季營收、獲利均優於華爾街預期，並看好個人電腦、資料中心和遊戲機對該公司晶片需求強勁，本季財測樂觀穩健。超微看好上半年PC市場可望優於傳統淡季，為品牌廠宏碁、華碩及相關代工廠營運吃下定心丸。
不過，超微股價並未隨財報展望利多起舞，周三早盤跌逾7%。
超微預測本年度第1季營收可達31億至33億美元，遠優於分析師平均預期的27.3億美元。對於2021年度，該公司預測營收成長37%，高於市場預期。但超微2020年度的營收成長幅度為45%。
超微執行長蘇姿丰表示，今年上半年超微各項業務包含PC、遊戲主機、顯示卡等都可望成長。伺服器也可望在雲端、資料中心需求提升下，保持成長力度。
蘇姿丰指出，供應吃緊影響主機遊戲晶片和低階個人電腦的銷售。在2021年上半年，供應仍是問題，但超微的全年財測已將此列入考慮。
超微上季（去年第4季）淨利激增948%至17.8億美元，或每股1.45美元。營收自前一季的21億美元大增53%至32億美元，去除特殊項目的每股盈餘是52美分。分析師先前預估30億美元和47美分。
最大亮點在企業部門，較去年同期成長176%，比前一季增加13%至12.8億美元。該部門銷售伺服器晶片，以及索尼PS 5和微軟Xbox One等遊戲機使用的CPU和繪圖處理器。
超微將成長歸因於半客製化產品，也就是遊戲機晶片業務，因索尼和微軟的這一代遊戲機需求暢旺。該公司也說，伺服器營收持續成長。
提供給個人電腦的處理器和繪圖晶片，也就是運算和繪圖部門的業務，也有優秀表現，較一年前增長18%到19.6億美元。
隨著超微對PC市場釋出樂觀展望，台灣品牌雙A宏碁、華碩，以及NB代工廠廣達、仁寶、緯創、英業達等上半年營運可望吃下定心丸。
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