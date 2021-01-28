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Google展現企圖心 拚後來居上
Google擴大台灣投資，2023年將增加另一棟辦公大樓，同樣作為硬體研發與雲端等業務研發使用。不過，Google目前Pixel手機市占不夠理想、Nest系列智慧音箱銷售量也低於對手。Google硬體副總裁彭昱鈞表示，硬體相較軟體來說起步慢，不要只看現在，還有很多想法，未來也會持續投資台灣硬體團隊。
Google在2016年推出Pixel 3手機，希望以最接近用戶的周邊產品，串接包括Nest系列智慧音箱、汽車等一系列產品，更斥資11億美元買下整個宏達電手機研發團隊，企圖心強烈。但Pixel手機銷售四年多來全球市占率僅個位數，智慧音箱產品銷量不如Amazon，加上中國大陸本土業者產品崛起，蘋果也推出音箱產品搶進市場。
彭昱鈞表示，新大樓啟用展示Google對投資硬體與台灣的決心，目前台灣也設有實驗室，和美國的技術程度相近，台灣團隊也能參與很多產品的研發決策。台灣已是Google主要策略據點，包括Pixel手機、Nest智慧裝置、Chromebook筆記型電腦、穿戴裝置、Chromecast串流播放器等全球性產品的軟硬體研發，都有台灣團隊的高度參與。
彭昱鈞指出，Google希望以使用者為中心的概念，用手機串聯智慧居家產品。Google想以硬體產品結合雲端服務的方式服務客戶，很多服務現在不進入台灣，不表示未來沒有。
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