Google在台 蓋硬體研發基地

Google昨（27）日宣布啟用位於 Tpark （台北遠東通訊園區）的全新辦公室，並擴大在台投資，2023年將在園區內新增另一座辦公室。Google在台灣的新辦公室園區，成為美國總部以外首座、且最大的硬體研發基地。

Google裝置與服務資深副總 Rick Osterloh表示，看好台灣人才潛力，將擴大在台徵才、投資硬體研發，新辦公室將是整合 Google AI人工智慧、軟硬體技術的全球創新樞紐。

Google 同時宣布今年持續在台灣擴大招募規模。包括2021年底前，到50所大專院校進行校園線上徵才，深化與大學教師連接，與產業人士進行更多交流；新增多種實習職缺，除原先軟硬體工程、資料中心、銷售業務、行銷等領域的實習計劃，今年首度新增製造工程、Google Cloud 雲端服務、技術專案管理三大業務部門實習機會。

Rick Osterloh表示，Google台灣今年滿15周年，台灣在Google的產品研發、網路基礎建設、市場營運上居重要地位，他指出，Tpark的辦公園區設有各類型的實驗室與測試設施，為了Pixel手機、Nest智慧裝置設計專屬產品線研發區域，Google台灣團隊有效率進行產品的技術開發與製造流程。未來在台員工將陸續遷入Tpark的辦公園區，以消費型產品員工優先進駐，台北101將只有部分員工。

全新的辦公園區除了供接近美國配備的各類型的實驗室與測試設施外，休閒也同等重要。新大樓有員工可自由安排使用的健身房、按摩室、午睡室；為員工提供身心諮詢、擁有常駐醫師與護理師的健康中心；提供多種菜單選項的餐廳和有專業咖啡師駐點的飲料區。