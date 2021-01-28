台積高薪 徵美國廠生力軍

全球晶圓代工龍頭台積電赴美投資建廠已獲投審會核准，業界傳出，台積電近期積極建立美國新廠人力，要找數百名生力軍駐地工作，並開始舉辦內部徵才說明會，開出若赴美國廠工作，本薪加倍，還有保險、居住等相關配套福利，為美國廠量產暖身。

對於相關傳聞，台積電昨（27）日強調，一直以來，台積公司針對國內轉職或外派員工皆提供相對的配套措施，以鼓勵國內轉職員工長期跨區域工作，或確保海外派駐人員的發展並維持外派生活品質。

業界人士透露，台積電近期對內部員工展開類似赴美工作的說明會，預計從台灣找數百名人員赴美，美國廠需求人數會較在台灣的12吋廠多。

此外，考量美國生活條件、薪資水準比台灣高，台積電對赴美攬才也祭出本薪加倍，還提供居住、交通補助與全額的健康保險的優渥條件，但需簽約四年，若未滿四年離開者，必須退還多領的薪水。

台積電赴美投資案已於去年底獲經濟部投審會核准通過，預計在美國亞利桑那州鳳凰城興建12吋晶圓廠，以5奈米製程切入，規劃月產能為2萬片，將於2021年動工興建，2024年開始量產，2021年至2029年在此專案上的支出（包括資本支出）約120億美元。

業界人士指出，台積電陸續著手進行赴美的相關事宜，相關供應鏈包括帆宣、漢唐、崇越、台特化等多家廠商，在去年也紛紛表態，將跟隨台積電前往美國布局。

台積電董事長劉德音去年曾指出，台積電赴美設廠，台灣供應鏈夥伴也將一起前往美國開拓市場，台積電並在美國晶圓廠旁另闢一個園區用地，可讓供應鏈夥伴進駐。

另外，他點出，美國政府對台積電補助也會涵蓋一起去的台灣供應商，包括材料、化學原料、建廠等高機密供應商都紛紛表達有意願前往，有些會是美國當地沒有的供應鏈廠商，廠商對拓展美國市場信心十足。