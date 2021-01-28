台積開新職缺…要找「機台守護者」

經濟日報 / 記者鐘惠玲／台北報導

台積電傳出大舉招募美國新廠員工之際，公司官網則正式公告，本周開出全新職缺 「模組副工程師」，強調是首度招募，並在新竹、台中與台南同步開徵。

加入護國神山行列的新機會來了。台積電在徵才訊息上昭告，模組副工程師（Module Associate Engineer）是先進機台的守護者，是讓機台乖乖運轉的重要角色，相關招募計畫已正式開跑。

台積電模組副工程師的工作內容，包括負責半導體產品線機台設備維修及保養、管理及改善機台零件系統，包含廠商與下包商的零件備品管理，還有設計機台保養制具及流程改善，以增進機台穩定性，並且需配合日、夜／假日班輪值，約每四周輪值一次大夜班，一次輪值六天。

台積電指出，相關人員將運用台積電最先進的智慧系統，主導高端精密設備的維護與修繕保養，守護半導體產品線機台的穩定，協助晶片順暢生產。

台積電表示，歡迎具備大學學歷，且為電機／電子／機械／自動控制／冷凍空調工程等相關科系者。

條件上要求需有機械相關的基礎知識，有半導體製程知識者尤佳，需有問題解決、溝通表達、團隊精神、主動學習等能力，同時需有基本英文讀寫能力，並需能配合大多數工作時間內，穿著無塵衣且將在無塵室環境中工作。

台積電 半導體 工程師

延伸閱讀

台積電好提款 外資連六賣、賣超13.38萬張

台積電反彈無功台股收漲42.6點 三大法人賣超57.9億

台積電4天跌掉58元 市值縮水1.5兆

台積電攬美國廠人才 傳本薪加倍、相關配套福利優

相關新聞

聯發科法說報喜：今年將強勁成長

聯發科執行長蔡力行昨（27）日主持線上法說會時表示，即便新台幣持續升值，聯發科今年仍將是營收強勁成長的一年，各領域產品將...

解車用晶片荒 一共識三方法

車用晶片近期大缺貨，德國、日本及美國政府紛紛向台灣喊話，點名台積電供貨。經濟部長王美花、國發會主委龔明鑫昨（27）日邀集...

台積高薪 徵美國廠生力軍

全球晶圓代工龍頭台積電赴美投資建廠已獲投審會核准，業界傳出，台積電近期積極建立美國新廠人力，要找數百名生力軍駐地工作，並...

大摩：車用晶片短缺 台積可能採三策略

外電報導台積電因應車用晶片短缺，擬大幅調漲代工價格15%，對此摩根士丹利專文評論指出，台積電向來重視客戶關係，不太可能大...

全球車用晶片供需失衡 短期難解

經濟部長王美花昨（27）日邀請四大晶圓代工廠討論解決全球車用晶片供不應求之道，與會業者透露，這次堪稱「前所未見、史上最嚴...

台積開新職缺…要找「機台守護者」

台積電傳出大舉招募美國新廠員工之際，公司官網則正式公告，本周開出全新職缺 「模組副工程師」，強調是首度招募，並在新竹、台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。