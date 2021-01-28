台積開新職缺…要找「機台守護者」

台積電傳出大舉招募美國新廠員工之際，公司官網則正式公告，本周開出全新職缺 「模組副工程師」，強調是首度招募，並在新竹、台中與台南同步開徵。

加入護國神山行列的新機會來了。台積電在徵才訊息上昭告，模組副工程師（Module Associate Engineer）是先進機台的守護者，是讓機台乖乖運轉的重要角色，相關招募計畫已正式開跑。

台積電模組副工程師的工作內容，包括負責半導體產品線機台設備維修及保養、管理及改善機台零件系統，包含廠商與下包商的零件備品管理，還有設計機台保養制具及流程改善，以增進機台穩定性，並且需配合日、夜／假日班輪值，約每四周輪值一次大夜班，一次輪值六天。

台積電指出，相關人員將運用台積電最先進的智慧系統，主導高端精密設備的維護與修繕保養，守護半導體產品線機台的穩定，協助晶片順暢生產。

台積電表示，歡迎具備大學學歷，且為電機／電子／機械／自動控制／冷凍空調工程等相關科系者。

條件上要求需有機械相關的基礎知識，有半導體製程知識者尤佳，需有問題解決、溝通表達、團隊精神、主動學習等能力，同時需有基本英文讀寫能力，並需能配合大多數工作時間內，穿著無塵衣且將在無塵室環境中工作。