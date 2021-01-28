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聯發科法說報喜：今年將強勁成長

經濟日報 / 記者鐘惠玲／台北報導
聯發科。 報系資料照
聯發科。 報系資料照

聯發科執行長蔡力行昨（27）日主持線上法說會時表示，即便新台幣持續升值，聯發科今年仍將是營收強勁成長的一年，各領域產品將繳出優於市場表現成績，同時會持續投資技術研發，預計研發費用將投入約30億美元（約新台幣840億元），刷新歷史紀錄。

至於全球5G市場概況，蔡力行評估，2021年將是快速升級5G的第二年，估計全球5G手機出貨量將超過5億支，約為去年出貨量的2.5倍，其中約六成來自大陸市場。去年聯發科5G市占率已超過40%，今年將以持續增加市占率為目標。

聯發科近期推出最新5G旗艦級晶片「天璣1200」，採6奈米製程生產。蔡力行看好，本季5G手機晶片營收貢獻將正式超越4G，毫米波產品預計今年送樣，明年進入量產，5奈米晶片目前也即將進入設計定案（Tape out）階段。

談到聯發科獲得晶圓代工廠產能支援的狀況，蔡力行說，會盡量爭取，目前還算夠用，估計上半年產能吃緊的狀況會持續。

聯發科去年合併營收近3,221.5億元，首度突破百億美元「天險」。蔡力行指出，2020年對該公司是里程碑的一年，相信這只是成長軌跡的開始，去年營收以美元計價達109億美元，創下史上最高紀錄，三大產品線都有雙位數年成長率。

聯發科去年投入773.25億元研發費用，今年持續加碼，預計投入30億美元，為下一階段成長建立更多技術資產，等於年度研發費用將增加約近8％。

蔡力行提到，對聯發科堅強的矽智材（IP）組合與多元平台產生的綜效，使其在拓展各類市場時，能擁有獨特的競爭優勢深具信心。

舉例來說，聯發科的「M70」數據晶片不僅讓公司在5G智慧手機市場起飛時，進入全球市場，並涵括不同產品價格帶，更讓該公司得以藉由產品綜效，與全球營運商在WiFi 6、PON與機上盒方面進行合作。

蔡力行強調，聯發科極具競爭力的安謀（ARM）架構CPU與多媒體IP，不只應用在高階手機，同時也創造資料運算、遠端會議與監視系統等商機，相信這些成長引擎，可支持該公司中長期的盈利持續成長。

聯發科昨日並公告，將出售旗下大陸IC設計業者廈門星宸科技16.5％股權，交易總金額約1.15億美元。此案包括出售股權利益，以及仍持有的33.7％股權依公允價值評價產生的利益，合計處分利益為新台幣59億元，將在第1季認列，約挹注該公司每股純益3.71元。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

聯發科 蔡力行 5G

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