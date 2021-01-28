解車用晶片荒 一共識三方法

車用晶片近期大缺貨，德國、日本及美國政府紛紛向台灣喊話，點名台積電供貨。經濟部長王美花、國發會主委龔明鑫昨（27）日邀集台灣晶圓代工四巨頭到經濟部開會。王美花會後受訪表示，政府與業者協調後，業者提出「一共識、三方法」以解決車用晶片荒。

王美花表示，台積電、聯電、力積電及世界先進等四家晶圓代工廠都派高層出席，與會者分別為台積電副總方淑華、聯電總經理簡山傑、力積電董事長黃崇仁、世界先進副總劉啟光。她說，業者表示目前生產線均滿載，甚至超載，但最後廠商達成共識，願意配合政府請求，盡量支援車用晶片。

王美花說，業者提出三套方法支應車用晶片，分別為優化生產線，將生產線拉高到產能利用率102%、103%生產；拉高車用晶片供給率，讓車用晶片需求可獲滿足；協調其他廠商是否同意把晶片產能分給車用業者。

過去廠商表達產能要增加一成就相當不容易，王美花說，產能提升多寡各家情況不同，無法給到具體比率，但相信廠商都會盡最大努力解決。

對於分配順序或漲價等議題，王美花表示，會中沒有討論，只聚焦在如何增加產能。至於增產計畫是否即日開始？王美花說，車用晶片從去年底開始供不應求，廠商早已設法克服產能瓶頸、優化產線。至於預估多久可以解決車用晶片荒。王美花則說要看狀況，晶圓代工業者只能盡最大可能生產車用晶片。