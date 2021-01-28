全球車用晶片供需失衡 短期難解

經濟部長王美花昨（27）日邀請四大晶圓代工廠討論解決全球車用晶片供不應求之道，與會業者透露，這次堪稱「前所未見、史上最嚴重的缺貨潮」，台廠會盡力協助增產車用晶片，包括產能去瓶頸提升產量，協調客戶調整投片產品組合等，但產能需要時間轉換，短期很難解決。

與會業者強調，光靠台灣晶圓代工廠很難獨力解決這個問題，畢竟現在晶圓代工產能吃緊，「有人要插隊，就會有人被剔除」，當下真的不容易有廠商願意「讓賢」，因此必須花點時間和客戶協調。

因此，除了台灣晶圓代工廠設法調度產能增加供給外，不少國際車用晶片廠其實自家也有晶圓廠，也可先調整自家晶圓廠生產狀況，提高車用晶片生產量，或調整原本委外代工的產品組合，在不影響整體委外投片總量下，降低非車用產品比重，轉至生產車用晶片。

此次受邀業者包括台積電副總經理方淑華、力積電董事長黃崇仁、世界先進副總經理劉啟光、聯電總經理簡山傑。

台積電之前已表態，將優先供應生產車用晶片。聯電會後接受採訪時表示，會支持政府，今年本來就計劃擴充一些車用產能，往後在產能分配上，會把車用晶片列入考量。

業者透露，早在爆發車用晶片缺貨潮前，晶圓代工廠都有提醒車廠或相關晶片廠晶圓代工產能吃緊問題，希望相關業者及早儲備庫存、擴大投片，但當時未獲得重視。如今所有晶圓代工產能都被搶光，車用相關晶片業者回頭搶產能，真的不是一時半刻可以解決的問題。

與會人士認為，現在要晶圓代工廠想辦法提升產能利用率，或和其他客戶協商，是很不容易的事情，因為這可說是史上最嚴重的缺貨潮。