大摩：車用晶片短缺 台積可能採三策略

外電報導台積電因應車用晶片短缺，擬大幅調漲代工價格15%，對此摩根士丹利專文評論指出，台積電向來重視客戶關係，不太可能大幅漲價，但可能採取三策略因應，包括捨棄或遞延部分訂單、取消價格折扣及針對新產能適度漲價；推估這波晶片缺貨潮最快下半年才緩解，有利台積電淡季營運表現穩健。

台積電可能大幅漲價引發市場關注，摩根士丹利在投資人熱烈詢問下發布專篇評論指出，台積電過去積極維繫客戶關係，大幅調漲報價不利情誼，消息合理性仍待商榷，但媒體報導凸顯車市需求強勁，台積電現階段產能也很緊繃，可能透過三策略兼顧市場需求和客戶關係，包括目前已接洽的訂單，台積電可能選擇放棄或遞延部分需求，另外是取消折扣，至於使用到新產能的新訂單，有漲價空間。

摩根士丹利表示，目前車用晶片面臨生產瓶頸，一大因素是新冠肺炎疫情衝擊車市，去年下半年景氣卻反彈得很快，導致汽車廠來不及包下晶圓產能，陷入供不應求。