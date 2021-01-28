蘋果印度熱賣 台鏈大進補

蘋果公布財報前夕，先傳來好消息。市調機構統計，蘋果耕耘已久的印度市場，去年第4季賣出超過150萬支iPhone，年增率達100%。

由於預估蘋果上季表現將優於預期，加上近來iPhone在中國、印度市場銷售亮眼，蘋概股昨（27）日再度成為台股多頭指標。

蘋概股表現向來動見觀瞻，蘋果財報更是牽動蘋概股價敏感神經，蘋果在美國時間27日（台北時間28日凌晨）公布財報。蘋概股包括鴻海、和碩、緯創、鴻準、可成、台郡、臻鼎-KY、玉晶光等股價都全面上漲，其中，鴻海上漲1元，收123元。

印度為全球前三大手機市場，深具成長潛力，近年一直是品牌手機廠兵家必爭之地，高單價的iPhone雖不及高性價比的中國品牌手機銷量快速攀高，在經營多年後，終獲更多金字塔頂端的用戶青睞。

市調機構統計，去年第4季，iPhone在印度市場的出貨量突破150萬支，創單季新高，市占率提高到4%，熱銷的機種包括iPhone 11、iPhone XR、iPhone 12和新款iPhone SE。總計去年iPhone在印度的出貨量超過320萬支，年增六成。

分析師表示，iPhone在印度銷量明顯上升，主因去年9月蘋果在當地開設線上商店，提供舊換新、分期付款等購機選項，並可加購AppleCare+服務專案。另外，蘋果也針對舊機型推出優惠活動，包括搭贈AirPods耳機等，帶動銷量成長。