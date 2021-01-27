圓剛免電腦多功能錄影盒 可直接進行錄製或直播

台灣影音直播領導品牌圓剛科技（2417）今（27）日於台灣發表新品 – EzRecorder 330 高畫質電視遊戲錄影盒 (型號：ER330)，這是一款具有 4K Pass-through、Full HD 影像直播錄製的影音擷取盒，不需使用電腦即可進行錄製或直播 1080p60 影片。

此外，ER330 支援乙太網路，使用者可自由選擇儲存設備，可將影片直接錄製到 NAS 或其他外接儲存裝置。最特別的是，ER330 提供多種輸入介面，支援新舊遊戲機畫面擷取，玩家透過一台擷取盒就可將充滿兒時回憶的經典紅白機到次世代高規遊戲機的遊戲體驗都保存下來。

ER330 具備 4K 影像 Pass-through 功能，不需高規格擷取設備也能享受 4K 高質量體驗，並同時錄製 1080p60 影片。不同於圓剛近年推出的多款擷取系列產品，ER330 提供簡單又快速的一鍵式免電腦直播/錄製功能，在首次設定後，僅需將電視、攝影機、數位單眼連接上主機，不用透過電腦即可將影像直播到選定的頻道，例如Youtube、Facebook 或 Twitch。

圓剛指出，高畫質與輕量級的直播情境，不僅適用遊戲實況，更推薦使用於遠距教學、生活風格或談話類型直播、網拍直播以及教學影片等用途。強調 ER330 的易用性，除了可免電腦操作使用，還搭載許多簡易的錄製功能，又如，設置預約錄影功能，預約不同時段、不同頻道，即使身在遙遠的地方也可以輕鬆錄製影像，不錯過自己喜歡的體育賽事與直播節目。

除了搭配能連接 PS5 等次世代遊戲機的 HDMI 2.0 輸入/輸出裝置，ER330 還配備了色差端子，以支援 Nintendo 經典紅白機等復古遊戲機。甚至可將 VHS 傳統盒式錄影帶轉存成 mp4 檔案，將寶貴的家庭時光存儲在 NAS、Micro SD 卡或外接硬碟上。不僅便於玩家使用，且非常適合家庭。

此外，ER330 採用 H.265 高效影像壓縮功能，與 H.264 編碼相比，H.265 擁有 2 倍的影片壓縮率，因此可以在提高影片畫質的同時，節省儲存空間。對於想要長期保存影像素材或成品的人來說再適合不過，不僅佔用容量小、品質也更好。從年輕的遊戲玩家到家中愛看電視的祖父母，無論是想直播、錄製高畫質影片，或是想從 VHS 錄影帶將自己最喜愛的記憶數位化，ER330 都是最佳的解決方案。