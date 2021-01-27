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旺宏總經理盧志遠:8吋及12吋廠產能滿載 利潤不輸代工

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導

面對8吋晶圓代工產能擠爆，同時也提供晶圓代工但以自產記憶體產品為主的旺宏（2337）總經理盧志遠今日表示，旺宏目前的8吋廠和12吋廠全數滿載，獲利不會輸晶圓代工廠

他透露，旺宏今年三大產品線包括唯讀記憶體（ROM）、儲存型快閃記憶體（Nor Flash，客戶需求都不錯，展望樂觀。

盧志遠表示，晶圓廠都是追求每片晶圓最大利潤，旺宏8吋廠有幫客戶代工及生產自家NOR Flash產品，12吋廠主要生產NAND Flash及部分的ROM和高容量的NOR晶片，目前8吋和12吋廠都是滿載，利潤不輸給晶圓代工廠。

盧志遠表示，旺宏ROM產品今年受惠主要遊戲機客戶，會有一個好年；NOR晶片在汽車及工規需求強勁，也是個好年；SLC NAND Flash，幾個產品線接單都不錯；代工也拿到比市場平均價還好的價格，且NOR及NAND 晶片價格還不錯，展望樂觀。

至於市場關注的3D NAND Flash 進度，盧志遠表示，旺宏3D NAND Flash 已完全進入19奈米量產，將會逐步取代36奈米，48層產品可望在本季末量產 。

至次6吋廠，目前仍滿載生產，但預估會在3、4月結束，將會出把廠房和設備 出售。

旺宏今天也公布去年第4季財報，去年第4季毛利率比前一季減少3.5個百分點，降至32.4%；稅後純益11.56億元，季減27%，但年增128%，每股純益 0.63元，低於前一季的0.88元；去年全年每股純益為2.9元，在去年紛擾不斷 下，仍繳出不錯成績。

晶圓代工廠 旺宏 Flash

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