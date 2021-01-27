快訊

搭大眾交通工具禁飲食！春節高鐵砍自由座、台鐵限120張站票

只用一槍！英軍SAS狙擊手一口氣消滅5名恐怖分子

聯發科今年首季展望 挑戰單季營收破千億

經濟日報 / 記者鐘惠玲/即時報導

聯發科（2454）於今（27）日舉行法說會，該公司釋出首季展望，將首度挑戰季營收破千億元。

聯發科執行長蔡力行表示，2020年對該公司是里程碑的一年，相信這只是成長軌跡的開始。邁向2021年，即使新台幣持續升值，相信今年仍是營收強勁成長的一年，在積極拓展市場並提升市占率的同時，毛利率能維持在43％至44%區間。

蔡力行說，2021年營業淨利金額與營業淨利率更可望再度強勁增長。更重要的是，聯發科今年將持續積極投資技術研發，預計將投入約30億美元的預算，為下一階段的成長建立更多技術資產。

關於第1季的營收，聯發科提到兩大影響，第一是匯率影響，近期匯率波動對其新台幣營收有3%影響，第二是整季排除奕力科技的營收，影響美元營收約2%至3%。

以美元對新台幣匯率1比27.9計算，聯發科第1季營收預估落在新台幣964億至1,041億元之間，與前一季相比，約持平到成長8%，與去年同期相比，成長58%到71%。若以美元計算，並排除奕力的影響，其第1季營收會較前季增加6%到14%。

營收 新台幣 聯發科

延伸閱讀

聯發科去年第4季每股賺9.35元 寫單季新高

聯發科公布去年財報 EPS為26.01元

榮耀新機狂銷 助攻台鏈

陸手機晶片市占 聯發科稱冠

相關新聞

車用晶片荒 王美花：晶片業者訂出一共識、三方法

近期國際車用晶片大缺貨，德國、日本及美國政府紛紛向台灣喊話，點名台積電（2330）能夠供貨，經濟部長王美花、國發會主委龔...

數位資安日趨重要 群聯推FIPS 140-2認證SSD儲存方案

記憶體控制晶片大廠群聯（8299）今 （27）日表示，因應數位時代來臨，群聯致力於提升使用者的資料防護，推出符合FIPS...

台積電4天跌掉58元 市值縮水1.5兆

台積電（2330）今（27）日開高走低，股價翻黑作收，終場收在615元，下跌2元，跌幅0.32%，市值15兆9,741....

宜鼎領先推FPGA應用工業級DRAM模組

宜鼎國際（5289）近日發表針對可編程邏輯元件（FPGA）應用的工業級DRAM模組，提供正寬溫、大容量的單列與雙列解決方...

台積電攬美國廠人才 傳本薪加倍、相關配套福利優

全球晶圓代工龍頭廠台積電（2330）赴美投資建廠已獲投審會核准，據了解，公司也展開對內部徵才說明會，傳出若赴美國廠工作，...

美光 1α 製程 DRAM 技術正式量產供貨

DRAM大廠美光今日宣布，採用全球最先進 DRAM 製程技術 1α 製程的 DRAM 產品已量產供貨，位元容量、功耗與效...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。