聯發科今年首季展望 挑戰單季營收破千億

聯發科（2454）於今（27）日舉行法說會，該公司釋出首季展望，將首度挑戰季營收破千億元。

聯發科執行長蔡力行表示，2020年對該公司是里程碑的一年，相信這只是成長軌跡的開始。邁向2021年，即使新台幣持續升值，相信今年仍是營收強勁成長的一年，在積極拓展市場並提升市占率的同時，毛利率能維持在43％至44%區間。

蔡力行說，2021年營業淨利金額與營業淨利率更可望再度強勁增長。更重要的是，聯發科今年將持續積極投資技術研發，預計將投入約30億美元的預算，為下一階段的成長建立更多技術資產。

關於第1季的營收，聯發科提到兩大影響，第一是匯率影響，近期匯率波動對其新台幣營收有3%影響，第二是整季排除奕力科技的營收，影響美元營收約2%至3%。

以美元對新台幣匯率1比27.9計算，聯發科第1季營收預估落在新台幣964億至1,041億元之間，與前一季相比，約持平到成長8%，與去年同期相比，成長58%到71%。若以美元計算，並排除奕力的影響，其第1季營收會較前季增加6%到14%。