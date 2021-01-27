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聯電總座王石：對2021年晶圓需求抱持樂觀看法

經濟日報 / 記者李孟珊／台北即時報導

聯電（2303）今（27）日舉行法說會，釋出對今年首季和全年的看法，總經理王石表示，穩定的需求預估將使晶圓出貨量及以美元計價的平均售價更進一步成長，展望2021年，公司對晶圓需求抱持著與業界相同樂觀的看法。

王石說明，展望第一季，穩定的需求預估將使晶圓出貨量及以美元計價的平均售價更進一步成長。然而，匯率的不利因素仍然存在，我們預期超過半數的季營收成長將被新台幣升值而消失。

放眼整個2021年，聯電對晶圓需求抱持著與業界相同樂觀的看法。因此，我們持續透過公司嚴謹的資本支出策略，將編列15億美元資本支出預算用以滿足來自先進製程的強勁需求。

在企業永續方面，王石指出，聯電2008年在國內半導體業首推企業永續委員會，秉持著『以人為本、與環境共生、與社會共榮』的願景，致力於ESG（環境、社會、治理）三面向永續理念的推動；其中在環境永續方面，聯電將氣候變遷、水資源及能源管理議題視為企業的挑戰與機會。

2020年揭示UMC Green 2025綠色環保目標，朝向『節水15%、節電15%、減廢25%、含氟溫室氣體減量65%』邁進。

有鑑於台灣在過去幾個月中缺乏降雨，在協助社區應對更長期的乾旱方面，節水與回收用水已成為日益重要的課題。到2025年前，聯電預計在用水和廢水管理方面的努力，將使每單位產品用水量較2015年減少15%；公司將持續提升競爭力，並確保晶圓製造過程中在節水方面進行有效管理，以增加水資源的回收與再利用。

聯電 晶圓

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