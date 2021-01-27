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國際車用晶片荒 經部約四大半導體廠談三方向支援

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導

國際大型車廠車用晶片短缺，歐盟、日本、美國皆向台灣求援，經濟部長王美花與國發會主委龔明鑫今（27）日共同主持午餐會，邀請國內四家半導體製造大廠台積電、力積電、世界先進、聯電與會討論如何支援國際車用晶片荒。王美花會後說明，業者都願意幫忙，並討論出「一共識、三方向」，盡力配合政府請求、支援車用晶片。

該午餐會包括台積電副總方淑華、力積董事長黃崇仁、世界先進副總劉啟光、聯電總經理簡山傑，皆應邀出席，王美花表示，會中獲得共識，廠商了解到國際車用晶片需求的重要性，也願意配合政府的請求，盡量支援車用晶片，讓不管是美國、歐盟或日本等國，可以得到更多晶片來支持生產。

具體如何做到，會中也討論出三個方向。第一，廠商會把生產線更優化，比如本來100%產能，盡量拉高到102%、103%，多的生產量就提供給車用晶片使用。

第二，因為晶片供不應求，廠商對不同產業設定了不同的支援率（supporting rate），比如某產業下單100片，廠商可能只能供80片，廠商目前同意在車用晶片部分將支援率拉到最高，用最優先的態度來解決車用晶片的需求。

第三，由於車用晶片需求緊急，並且缺的量很大，廠商也願意和其他產品客戶協調，例如延後或減少交貨量，把協調後的產能空間全部轉給車用晶片。不過，這點涉及到複雜的商業談判，廠商強調，必須要其他客戶也體諒、願意合作，才會有比較大的進展。

有專家建議，可以用車用晶片換取新冠肺炎疫苗，王美花回應「這是不同議題」。同時，在供不應求的情況下，半導體製造廠商會不會漲價，王美花則說，現在光想如何擠出產能都已經很困難，沒有討論到漲價議題。

王美花指出，其實車用晶片在2019到2020年就有減單情形，到2020年第二季時，台灣晶片製造商發現，所有需要遠距的產品，例如筆電、手機、電腦等需要的晶片都在增加，而在此同時車用晶片在減單，廠商察覺這恐怕會造成未來的危機，也提出相關示警，表示「如果再減單，未來要恢復會非常困難」。

果然在疫情爆發後，晶片需求不斷快速增加，同時5G需求也增加晶片需要，王美花說，四家廠商都提到，目前生產線是滿載、供不應求，甚至是超載的。也因此沒有餘裕提供給車用晶片，造成國際車廠的車缺了重要晶片無法銷售，工廠可能因此減產、甚至停工，對工人、產業鏈的影響都非常重大。

王美花表示，「今天是一個好的開始」，但看起來這會是較長期的需求，需要時間來解決，業者願意盡最大的努力來做，這也凸顯了台灣半導體產業在供應鏈上扮演非常關鍵的角色、顯現台灣半導體產業的重要性。

晶片 王美花

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