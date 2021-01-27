神基推半強固旗艦筆電新品 供商務人士行動適應力

國際強固型電腦領導廠商神基科技（3005），今（27）日推出新一代旗艦機種S410半強固筆記型電腦，其絕佳效能、圖形處理能力及使用者自訂配置，能在國防、製造、公共安全、公共事業及汽車產業的高強度環境中，為行動商務專業人士提供絕佳可靠度及適應力。

神基科技董事長黃明漢表示，針對市面上對半強固筆記型電腦的大量需求，我們推出了這款全新的 Getac S410，能適應不同產業應用中千變萬化的狀況。我們對先進科技、專業服務及可靠性的持續承諾，讓我們的顧客在處理複雜的外勤任務時能專心面對挑戰，完美達成任務。

神基表示，無論在巡邏中或在廠房內等作業，多種預先配置選項讓 S410 表現獨樹一幟，完美達到公共安全、產業製造、公用事業、現場服務及汽車產業專業人員的要求。

S410 擁有多種輸入方式，包括觸控筆、手指、手套等，相當適合工廠廠房及生產線等製造環境。可攜式設計再加上堅固的提把，讓生產線管理者攜帶便利。S410 可擴充裝載最多三顆電池，支援熱拔插，確保從日出到日落，執行多重勤務不中斷。S410的多元配置選項，支援多種舊版及新版 I/O 輸出入埠，適用於複雜的工業運算操作及工廠自動化作業。