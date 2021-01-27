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車用晶片荒 王美花：晶片業者訂出一共識、三方法

經濟日報 / 記者鍾泓良／台北即時報導

近期國際車用晶片大缺貨，德國、日本及美國政府紛紛向台灣喊話，點名台積電（2330）能夠供貨，經濟部長王美花、國發會主委龔明鑫今（27）日邀集台灣晶片廠商到經濟部開會。她會後受訪表示，經濟部與業者協調後，訂定出「一共識、三方法」以解決車用晶片荒。

王美花表示，台積電、聯電、力積電及世界先進四家廠商都有來，四家業者都提到現在生產線都是滿載，甚至是超載。但經過協調，廠商達成「一個共識」，願意配合政府的請求，盡量支援車用晶片。

「三個方向」分別是優化生產線，讓生產線可以拉高到102%、103%的生產；拉高車用晶片支援比例，讓車用晶片需求可以達到滿足；以及協調其他廠商是否同意把晶片產能分給車用業者。

王美花說明，車用晶片供應鏈很長，台灣半導體是代工製造，提供給晶片設計商，再由設計商供貨給零組件廠商及車商。車用晶片2019、2020一直出現減單，台灣晶片製造商就有警告業者，若持續減單後續將會難以恢復。果真後來因為疫情，需求不停增加，再加上5G需求也增加，讓晶片供不應求。

晶片 台積電 王美花

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