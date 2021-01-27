宏碁瑞士輕薄筆電 獲去年11月Windows機種銷售冠軍
根據最新市調資料顯示，PC品牌大廠宏碁（2353）在瑞士輕薄筆電2020年11月份以34.5%市佔率登上Windows機種排行冠軍，同時創下近18個月來銷售新高；年增率亦以7%成長大幅領先業界（均值-11%），並登上市場霸主之位。
宏碁積極深耕泛歐市場，瑞士更是宏碁位於歐洲的總部；一直以來，宏碁身為瑞士前三大輕薄筆電品牌之一，無論是Acer Swift輕薄系列或是Acer Spin翻轉系列，其便攜的設計、高效能的處理器及多模式的使用情境等功能，皆深受使用者青睞。
宏碁更是長期致力研發創新產品，2020年全球發表會上推出全機抗菌輕薄筆電Swift 5，在疫情世代下，滿足消費者對於電腦產品的期待。
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