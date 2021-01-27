資安日趨重要 群聯推出FIPS 140-2認證SSD儲存方案

在數位資料爆炸的時代，如何保護機密或敏感資料已成為企業營運以及個人所逐漸關注的焦點。除了大家耳熟能詳的網路駭客攻擊事件，企業資料或是個人電腦資料外流的事件也是層出不窮。有鑑於此，群聯電子（8299）推出符合FIPS (Federal Information Processing Standard)140-2加密認證的SSD儲存方案，希望能在數位時代來臨的同時，提升使用者的資料防護。

群聯董事長潘健成表示，群聯是做USB隨身碟控制晶片起家，至今已發展成為全球最大的獨立NAND控制晶片暨NAND儲存方案整合商，因此群聯有責任也有義務為數位資料防護盡一份心力。在現今網路駭客與資料小偷事件頻繁發生的時代，群聯不僅持續研發先進的NAND控制晶片，強化資料保護的安全機制，提供沒有後門的控制晶片方案，更推出符合FIPS 140-2認證的SSD儲存方案，讓使用者多增加一層資料安全保護機制，也希望喚醒大眾對於數位資料防護的憂患意識。

根據市調機構顯示，超過80%的筆記型電腦儲存著敏感或機密資料，而超過10%的筆記型電腦在使用過程中發生過偷竊或是遺失的事件；換言之，企業與個人不僅僅需要強化網路駭客的防護，個人電腦失竊或是遺失而造成的機密或敏感資料外流更是需要強化的一環。

群聯推出的符合FIPS 140-2認證規範的SSD儲存方案，可以透過SSD控制晶片(Controller) 與特殊韌體 (Firmware) 的雙重防護機制(Dual-Protection Mechanism)，讓儲存至SSD裡的資料進行加密保護。換句話說，搭載群聯FIPS 140-2認證SSD儲存方案的電腦或系統，即便遺失或遭竊，在沒有授權密碼的狀況，SSD資料將呈現亂碼，駭客或是資料小偷將無法讀取SSD的內容，大幅提升了使用者資料的防護機制。