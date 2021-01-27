宜鼎領先推FPGA應用工業級DRAM模組

宜鼎國際（5289）近日發表針對可編程邏輯元件（FPGA）應用的工業級DRAM模組，提供正寬溫、大容量的單列與雙列解決方案，並以工控等級的高穩定與高可靠性積極搶市。

宜鼎表示，嵌入式系統開發人員在面對5G與IoT市場的激烈快速的需求挑戰時，FPGA已成為目前系統開發的熱門選擇。透過FPGA彈性的設計架構，對於大量且須經複雜的資料運算，如影像訊號、聲音訊號等，將有助於追求高度彈性與最佳效能。

隨著愈來愈多嵌入式平台開始為AI和IoT應用提供強大的邊緣計算能力，FPGA可以更低的功耗提供更高的性能，相對於ASIC，為開發人員提供更大的設計彈性。

宜鼎強調，FPGA未來五年市場規模將達到59億美元，年平均增長率為7.6％。隨英特爾以及AMD等大廠持續推廣FPGA技術，宜鼎也積極展開相關布局。

宜鼎國際全球DRAM事業處副總張偉民表示，眼下系統商逐漸採用FPGA技術，將會需要大量高可靠性與品質穩定的工業級DRAM，因此宜鼎推出最新的DRAM模組，為FPGA提供大容量與低延遲的高效能選擇，而工控品質的高可靠性，以及業界最完整規格，更是宜鼎長期以來在工控領域持續領先的最大優勢。

宜鼎最新應用於FPGA的工業級DRAM模組的規格與功能一應俱全，包含大容量的單列與雙列產品組合，嚴守-40–85℃工控寬溫標準，以及有效保護硫化腐蝕的DDR4全產品線抗硫化技術，並透過高強固的側面填充技術，強化晶片與PCB連結，加上HumiSeal敷形塗料確保防塵防汙等強固功能。新品已陸續導入量測儀器相關應用市場，未來將針對更多邊緣運算應用持續推廣。