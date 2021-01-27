美光 1α 製程 DRAM 技術正式量產供貨

DRAM大廠美光今日宣布，採用全球最先進 DRAM 製程技術 1α 製程的 DRAM 產品已量產供貨，位元容量、功耗與效能均獲得顯著提升，讓美光在全球DRAM版圖更向前推進一大步，並鞏固美光的競爭優勢

美光強調，首批產品是為著重運算需求的客戶提供 DDR4 記憶體，以及適用於消費性個人電腦的 Crucial DRAM 產品。另外美光的LPDDR4 也開始送樣 給其他行動客戶驗證。預定在今年農曆後，持續推出使用此製程技術的其他新產品。

這也是繼美光推出全球最快的 GDDR6X 繪圖記憶體及176 層儲存型快閃記憶體（ NAND Flash ）等產品供貨的創舉後，美光在DRAM先進製程獲得重大突破。

美光技術與產品執行副總裁 Scott DeBoer 強調，與前一代 1z 製程 DRAM 相比，1α 製程可將記憶體容量提高 40％，為未來產品和記憶體創新奠定絕佳基礎。

美光計劃今年將 1α 製程整合至 DRAM 產品組合中，以提升行動裝置及智慧汽車等應用有更卓越效能。

美光執行副總裁暨事業長 Sumit Sadana 表示，美光新的 1α 製程 DRAM 技術提供業界功耗最低的行動 DRAM，讓資料中心、用戶端裝置、消費性商品、工業應用和車用領域的客戶，都能享有美光 DRAM 產品組合的優勢。

他進一步指出，憑藉美光在 DRAM 和 NAND 的領先地位，美光掌握記憶體和儲存成長的絕佳契機，未來十年記憶體和儲存將是半導體產業成長最快速的領域。