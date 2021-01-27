億麗轉型未見成果 公司再爆營運困境

億麗科技（2443）爆發掏空案，該股今（27）日股價打入跌停鎖死，股價跌停價來到2.33元的近7年多新低，該公司早期是光碟機廠商，但歷經數次轉型之後，未能見到轉型成果，今再爆發公司掏空案，恐讓公司營運更陷入經營困境。

億麗科技其實最早是成立於1996年9月，原本公司名稱是利碟，早期也是台灣主要的光碟機大廠之一，但之後光碟機產業漸被其餘儲存媒體取代之後，2007年該公司改組後更名為新利虹，該公司更名之後，開始轉型以生產數位相框為主，當時公司甚至提出改掛類股申請，正式與光碟片類股做切割。

該公司更名之後，直到2010年第2季起因光碟產品不符合生產效益，公司在決議停產後，轉型主要以巴西貿易為主。

營運重心和主要營運項目經過多次調整之後，該公司再度於2019年10月，將公司名稱由原本的「新利虹科技股份有限公司」更改為「億麗科技股份有限公司」。

該公司目前仍處於產業轉型，尚有多項產品正積極開發，包括醫療器材(連續式正壓呼吸器、呼吸訓練器)、綠能材料開發(LED散熱材料、電池材料)、營建業等。

不過，以營運表現及已公布的財報來看，該公司轉型多年，但尚未見到轉型成果。觀察該公司財報，距上次單季具有獲利表現已追溯到2013年第4季，年度具獲利表現也是在2013年，此後至今年，該公司均呈現單季虧損。

2020年累計第3季為止，該公司前3季虧損2.78億元，累計前3季每股淨損1.91元。