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業界第一！美光1α製程DRAM技術量產供貨

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導
全球記憶體大廠美光科技今（27）日宣布，採用全球最先進DRAM製程技術1α （1-alpha）製程生產的DRAM產品已量產供貨，位元容量、功耗與效能均獲得顯著提升。（美聯社）
全球記憶體大廠美光科技今（27）日宣布，採用全球最先進DRAM製程技術1α （1-alpha）製程生產的DRAM產品已量產供貨，位元容量、功耗與效能均獲得顯著提升。（美聯社）

全球記憶體大廠美光科技今（27）日宣布，採用全球最先進DRAM製程技術1α （1-alpha）製程生產的DRAM產品已量產供貨，位元容量、功耗與效能均獲得顯著提升。此一里程碑進一步鞏固了美光的競爭優勢，美光先前已達成推出全球最快的GDDR6X繪圖記憶體，176層NAND快閃記憶體等產品供貨，領先業界。

美光技術與產品執行副總裁 Scott DeBoer 表示，1α製程彰顯出美光 DRAM 技術的卓越表現，也是我們持續不懈追求先進製程設計與技術的具體成果。與前一代 1z 製程 DRAM 相比，1α 製程可將記憶體容量提高 40％，為未來產品和記憶體創新奠定絕佳基礎。

美光在台灣的晶圓廠已開始量產1α製程的DRAM產品，首批產品是為著重運算需求的客戶提供DDR4記憶體，以及適用於消費性PC的Crucial DRAM 產品。美光 LPDDR4也已開始向行動客戶送樣進行驗證。公司將在今年持續推出使用此製程技術的其他新產品。

美光計劃今年將1α製程整合至DRAM產品組合中，支援目前所有使用DRAM的環境。這項新DRAM技術的應用範圍廣泛、影響深遠，從行動裝置到智慧汽車都能享有新技術帶來的卓越效能。

美光執行副總裁暨事業長Sumit Sadana也表示，美光新的1α製程DRAM技術提供業界功耗最低的行動DRAM，可讓資料中心、用戶端裝置、消費性商品、工業應用和車用領域的客戶，都能享有美光DRAM產品組合的優勢。憑藉我們在DRAM和NAND的領先地位，美光掌握記憶體和儲存成長的絕佳契機，未來十年記憶體和儲存將是半導體產業成長最快速的領域。

DRAM 美光 快閃記憶體

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