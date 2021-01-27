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十銓持續布局下世代記憶體 成功打造出DDR5筆電記憶體

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

全球記憶體品牌十銓科技（4967）針對新世代DDR5記憶體持續發威，在去年年底宣佈攜手各大板廠進入驗證階段後，2021初即有嶄新突破，除考慮到台式機使用者外，也同時為筆記型電腦、NUC等使用者著想，成功打造出DDR5筆電記憶體，預期將可第一時間配合INTEL及AMD新平台驗證測試。

研發初期DDR5筆電用記憶體規格與台式機內存相仿，為單支16GB 4800MHz，電壓同步下降至1.1V，對於需要長時間攜帶的筆電來說，可有效降低功耗，達到延長待機時間的目的。

另一方面DDR5筆電記憶體同樣支援On-die ECC錯誤修正功能，自身即可修復錯誤單位，使系統穩定度大幅提升，令人期待未來DDR5於筆電、NUC、NAS等應用上帶來的便利及安心感。

十銓科技強調所發佈之規格皆為實際成功打造的產品資料，並將持續與板廠密切合作，以達到更高規格的產出，希望能在產品上市販賣之初，就提供消費者多元的規格選擇以及穩定的相容性，策略穩定的發展推進，引領下一世代記憶體運用趨勢。

記憶體 筆電 十銓

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