台積電首度招募模組副工程師 竹、中、南同步開徵

加入護國神山行列的新機會來了，晶圓代工龍頭台積電（2330）於本周開出全新職缺 「模組副工程師」，強調是首度招募，並在新竹、台中與台南同步開徵。

台積電在徵才訊息上昭告，模組副工程師（Module Associate Engineer），是先進機台的守護者，是讓機台乖乖運轉的重要角色，相關招募計畫已正式開跑。相關人員將運用台積電最先進的智慧系統，主導高端精密設備的維護與修繕保養，守護半導體產品線機台的穩定，協助晶片順暢生產。

台積電指出，歡迎具備大學學歷，且為電機/電子/機械/自動控制/ 冷凍空調工程等相關科系者，成為模組副工程師，共同突破機台的產能極限，成為推動半導體領域解決問題的工程專業人才。徵才條件也要求需有機械相關的基礎知識，有半導體製程知識者尤佳，需有問題解決、溝通表達、團隊精神、主動學習等能力，同時需有基本英文讀寫能力，並需能配合大多數工作時間內，穿著無塵衣且將在無塵室環境中工作。

台積電模組副工程師的工作內容，包括負責半導體產品線機台設備維修及保養、管理及改善機台零件系統，包含廠商與下包商的零件備品管理，還有設計機台保養制具及流程改善，以增進機台穩定性，並且需配合日、夜/假日班輪值，約每四週輪值一次大夜班，一次輪值六天。